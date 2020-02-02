02.02.2020 - 00:00 |
Kasaba’nın perileri İzmir deplasmanında
Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı, bugün Halkapınar Spor Salonu’nda saat 17.00’de Karşıyaka Çarşı Koleji ile karşılaşacak.
Turgutlu’da oynanan ilk maçta Turgutlu BLD, Karşıyaka’yı 66-43 mağlup etmeyi başarmıştı. Galibiyetle dönmek istediklerini belirten Turgutlu Belediye Başantrenörü Ceyhan Önk, “Maça iyi hazırlandık. Kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum” şeklinde konuştu.
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.