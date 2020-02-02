BİST119.140 -0,59EURO6,640,64USD5,990,16ALTIN305,620,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kasaba’nın perileri İzmir deplasmanında
    ABONE OL
    02.02.2020 - 00:00 |

    Kasaba’nın perileri İzmir deplasmanında

    Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı, bugün Halkapınar Spor Salonu’nda saat 17.00’de Karşıyaka Çarşı Koleji ile karşılaşacak.

    Kasaba’nın perileri İzmir deplasmanında

    Turgutlu’da oynanan ilk maçta Turgutlu BLD, Karşıyaka’yı 66-43 mağlup etmeyi başarmıştı. Galibiyetle dönmek istediklerini belirten Turgutlu Belediye Başantrenörü Ceyhan Önk, “Maça iyi hazırlandık. Kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum” şeklinde konuştu.

    Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
    daha fazla video için
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Domuzlar markete girip karınlarını doyurdu!

    Domuzlar markete girip karınlarını doyurdu!

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Sıradaki Haber