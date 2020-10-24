Kasaba'nın perileri parkeye indi

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarına, Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda başladı. Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Takımı’nda geçtiğimiz sezon takımda başantrenörlük görevinde bulunan Ceyhan Önk basketbol şube sorumluluğuna, yardımcı antrenör olarak görev yapan Serdar Babacan başantrenörlük görevine, Musa Ölmez yardımcı antrenör, Bilen Hocaoğlu ise atletik performans koçu görevlerine getirilmişti. Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Takımı kadrosu, Şevval Oyan, Sude Gencer, Ceren Kancaoğlu, Nazlıcan Yalçındağ, Çağla Uslu, Büşra Çınar, Rojbin Ağaslan, Sıla Berza Bilgin, Özge Bilgin, Nazlı Bayazıt, Nazlı Öter, Tuğba Özduman, Melis Çetin, Gamze Sena Dülegöz isimlerinden oluşuyor.

Honaz, başarı diledi

Başantrenör Serdar Babacan yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmana katılan Asbaşkan Fırat Honaz, “Sezonu hayırlısıyla açıyoruz. Önemli ve bir üst ligi hedefleyen bir kadro oluşturduk. Sakatlıklardan uzak başarılı bir sezon diliyorum. Umarım sezon sonunda ligi hedeflediğimiz noktada bitiririz” dedi.