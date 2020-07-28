Kasaba'nın şerifi

Bu zafer, yalnızca 120 dakika ve 5 penaltı vuruşuna sıkıştırılamaz. Sezon boyunca Turgutlu’nun güçlü bir kadro yapısına sahip olduğunu dile getirdim. Kupaya uzanacakları hayal değildi. Cüneyt Biçer, 2016-2017 sezonunda yine Antalya’da oynanan finalde Altay’ın başındaydı ve Altay, Kocaelispor’u penaltı atışlarıyla geçerek kupaya uzanmış, 2. Lig’e yükselmişti. Kader ağlarını yine örerek yeniden cilvesini gösterdi. Cüneyt Hoca bu kez Turgutluspor’un başında aynı başarıya bir kez daha ulaştı. Her iki Ege ekibi de final havasını, günler öncesinden yaşamış ve yaşatmıştı. 120 dakika ve nihayetinde penaltı atışlarıyla nefis bir pazar akşamı yaşadık.

Harika geri dönüş

Turgutlu maç boyunca daha dikkatli oynayan taraftı. İlk yarının başında daha az pozisyon üretseler de ikinci yarı daha hareketliydiler. Özellikle rakibin ayağından kapılan toplarda çok hızlı alan katedip risk bölgesine adım attılar. Turgutlu için Play Off’lar tek bir cümlede toplansaydı, ‘Geri düşmeyi hazmedememe’ olurdu. Golü kalelerinde gördüklerinde umutları hiç kırılmıyor. Hemen direnç göstererek pusulayı lehlerine çevirebiliyorlar. Bu maçta da golü yedikten kısa süre sonra Mithat Samet Günhan’a harika bir sunum yaptı ve Samet kafa şutuyla takımının eşitlik sayısını kaydetti. Golden sonra buldukları moralle tehlikeli pozisyonlar üreterek taraftarlarına ikinci sevinci de yaşatmak istediler. 79. dakikada göğüs kontrol yaparak topu yumuşatan Onur, sert ve düzgün bir şut çıkardı. Top direğe takılarak Turgutlu’nun mücadelede ilk kez öne geçmesine mani oldu. 90 dakikada denge bozulmadı ve üst lig vizesi uzatma anlarına taşındı. 90 dakikalık süre zarfında kaptan Mithat ve Samet tandemine bir kez daha hayran kaldım. Mithat sahadaki birçok oyuncudan birkaç gömlek fazla mücadele ediyor. O, Play Off’larda takımın kaderini çizdi. Mithat uzatma bölümünde kaleci Erdoğan’ı mağlup etti ve Turgutlu yine geri dönüş yaşayarak 2-1 öne geçti.

Direndiler, kazandılar

Biçer’in öğrencileri yalnızca öne geçmekle kalmayarak skorda makası da açabilirdi. Ancak Karşıyaka’nın kazandığı penaltı sonrası durum 2-2’ye geldi. Böylesine değerli bir finalde geri döndükten sonra gol yemek elbette çok acı bir tablo. Hele ki 2 kırmızı gördükten sonra alanda 9 kişiyseniz işiniz zor. Ama onlar çok iyi direniyor, bir kez daha geride olma gafletine düşmüyorlar. 5 penaltı atışında da hata yapmayan Turgutluspor, 5 yıl aranın ardından 2. Lig’e yeniden adını yazdırıyor. Kazandıkları kupa oyuncuların ellerinde yükseldi ama her bir zerresinde başkanından sporcusuna, halkından belediye başkanına, Turgutlu’nun tüm değerlerini bulmak mümkün. Aynı başarıyı 2. Lig’de göreceğimizden kuşkumuz yok. Tebrikler Turgutluspor, tebrikler Kasaba!

Ergün’den kutlama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutluspor Başkanı Hüseyin Güleç finali büyük heyecanla izledi. Antalya’da kentin 3 takımıyla birden final heyecanı yaşayıp ilk şampiyonluğa coşkuyla sevinen Cengiz Ergün, mücadelenin ardından Turgutluspor’un yaşadığı şampiyonluğun çok değerli olduğunu söyledi, “Turgutluspor’umuzun başarısıyla gururlandık. Emeği olan herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.