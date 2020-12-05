Kasım rekoru

EİB üyelerinin tarım ihracatı 468 milyon dolar, sanayi ihracatı ise yüzde 15 artışla 659 milyon dolara ulaştı. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği yüzde 46 yükselişle 142 milyon doları Türkiye’ye kazandırıp kasım ayının hem artış rekortmeni hem de en fazla ihracat gerçekleştiren birliği oldu.

Yaş meyve sebze ihracatı 45 milyon dolar, meyve sebze mamulleri ihracatı ise yüzde 17 artışla 72 milyon dolar oldu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği toplamda yüzde 8 artış yakalayıp 116 milyon dolarlık ihracatla ikinci sıraya yerleşti. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ise 113 milyon dolar ihracat rakamıyla üçüncü sırada yer aldı.

Ocak- kasım döneminde 11 milyar 749 milyon dolarlık ihracat yapan EİB’in son bir yıllık dönemki ihracat rakamı ise 12 milyar 855 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dijitalleşme katkısı

“Dünya ekonomisi ile birlikte içinden geçtiğimiz bu zor süreçte yakaladığımı yüzde 7’lik artış, Türkiye’deki reform sürecini tetikleyen bir misyonumuzun olduğunun göstergesi” diyen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Rakamlar, kasım ayında ülke ortalamasının üstünde gösterdiğimiz bu olumlu performansın aralık ayında da devam edeceğinin teyidi. Bu olumlu tabloda dijitalleşme hamlelerimizin payı büyük. Diğer tarafta tedarik zincirleri için alınan bir önlem olan 15 Asya-Pasifik ülkesinin imza attığı RCEP anlaşmasıyla dünyanın en büyük serbest ticaret alanı oluştu. İzmir’in Serbest Şehir olması halinde ihracatımız daha sürdürülebilir hale gelecektir” ifadelerini kullandı.