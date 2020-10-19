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    19.10.2020 - 00:03 |

    Kasıma 10 gün kala yaz keyfi

    Kasıma 10 gün kala yaz keyfi

    Marmaris ve Didim’de ekim ayında güneşli havayı fırsat bilen yabancı turistler ve vatandaş, plaj ve otellerin havuz başlarında renkli görüntüler oluşturdu.

    Elektronik termometrenin 34, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece olarak ölçüldüğü Marmaris’te, Atatürk Caddesi’nden Turban mevkiine kadar uzanan 6 kilometrelik mavi bayraklı ücretli ve halk plajında öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmaya başladı. Otellerin havuz başlarında da plajları aratmayan kalabalıklar oluştu. Termometrelerin 28 dereceyi gösterdiği Didim’de de güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahilleri doldurdu. Yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Altınkum Plajı’nda güneyüzdü. Tekne turlarında da yoğunluk oluştu.-DHA-AA

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