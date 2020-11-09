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    HaberlerEge Haberleri Kasımpaşa’dan Tolungüç’e kanca
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    09.11.2020 - 00:01 |

    Kasımpaşa’dan Tolungüç’e kanca

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta Karşıyaka’yı zirveye taşıyan Teknik Direktör Soner Tolungüç’ün adı Süper Lig ekibi Kasımpaşa’yla anılıyor.

    Kasımpaşa’dan Tolungüç’e kanca

    Süper Lig’de geçen hafta Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’la yollarını ayıran İstanbul temsilcisinin takımı disiplinli ve idealist bir yerli teknik direktöre emanet etmek istediği, Karşıyaka’ya geçen sezondan bu yana büyük bir başarı ivmesi kazandıran Tolungüç’ü de adaylar arasına aldığı öğrenildi. Tolungüç’ün Karşıyaka ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

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