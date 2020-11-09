Kasımpaşa’dan Tolungüç’e kanca

Süper Lig’de geçen hafta Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’la yollarını ayıran İstanbul temsilcisinin takımı disiplinli ve idealist bir yerli teknik direktöre emanet etmek istediği, Karşıyaka’ya geçen sezondan bu yana büyük bir başarı ivmesi kazandıran Tolungüç’ü de adaylar arasına aldığı öğrenildi. Tolungüç’ün Karşıyaka ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.