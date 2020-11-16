Kastamonu’dan bir TIR dolusu yardım

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi tarafından bir TIR yardım malzemesi, İzmir’deki depremzedelere gönderildi. Şube Başkanı Sabit Tavil, İzmir’deki vatandaşların acılarını paylaşmak için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi. Kampanyaya vatandaşların yoğun desteğinin olduğunu dile getiren Tavil, “Hemşerilerimizin destekleriyle İzmir için 21 bin kilogram bakliyat, kuru gıda, tek kullanımlık bardak, tabak ve battaniyelerden oluşan insani yardım malzemelerini gönderdik. Destek veren bütün hemşerilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz” diye konuştu.-AA