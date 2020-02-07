Katarakt ameliyatı sonrası gözlükler artık tarih oluyor

Akıllı göz içi mercekler ile uzak, yakın ve orta mesafe görme bozukluklarından aynı zamanda da katarakttan kurtulmanın mümkün olduğunu belirten Özel Ata Sağlık Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, “Halk arasında akıllı lens ya da akıllı mercek olarak adlandırılan ‘Smart Mercekler’, hastanın astigmatı olup olmamasına göre çeşitli gruplara ayrılmaktadır. Bunlar özellikle kataraktı olan kişilerde tercih ettiğimiz ayrıca çok ağır gözlük taşımak zorunda kalan çok yüksek görme kusurlarına sahip kişilerde de gözlükten kurtulmak için excimer lazere uygun olmayan kişilerde de kataraktı olsun veya olmasın tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Akıllı merceklerde önemli olan kişinin yaşı, hangi mesafede daha aktif çalıştığı ve retina dediğimiz göz arkasında problem olup olmadığıdır. Retinada problemi olan kişilerde ve sarı nokta dediğimiz makulada ödem, kanama ya da farklı sorunları olanlarda, korneal hastalığı ve çok yüksek astigmatı olan kişilerde smart mercekleri kullanamıyoruz” dedi.

Göz numarası belirleniyor

Akıllı lens tedavisi uygulanacak hastanın ayrıntılı olarak muayene edilmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Safiye Yılmaz, “Bizler gelen hastalarımızın önce göz numaralarını belirliyoruz. Ardından retinada problem var mı diye bakıyoruz, görme alanı, tomografi ve diğer teşhis yöntemleriyle ayrıntılı muayene ediyoruz, Smart Mercek için uygun olanları ameliyat için ele alıyoruz” diye konuştu.

Ameliyatların Catalys yöntemiyle yüzde yüz bıçaksız yapıldığını belirten Prof. Dr. Safiye Yılmaz, “Biz operasyonlarımızı Catalys dediğimiz göze girişlerin de lazer ile olduğu tam bıçaksız ameliyat yöntemi ile gerçekleştiriyoruz. Bu yöntem hata payını ortadan kaldırdığı için komplikasyon açısından çok minimum komplikasyon oranlarına sahip, bu yüzden çok güvenilir ve kişiye bağlı hataları da ortadan kaldıran çok mükemmel bir sistem” dedi.

Prof. Dr. Yılmaz şöyle devam etti: “Kişinin yaş ve göz numarasına uygun olarak Smart Merceği implante ediyoruz. Smart Mercek’te kişinin yaşı kadar mesleğini de göz önünde bulunduruyoruz. Masa başında çalışan, bilgisayar ekranına bakan, diş doktoru, terzi gibi yakın mesafeyi daha sık kullanan kişilerde Smart Mercekleri tercih ediyoruz. Kişinin beklentisi de seçilecek tedavi yönteminde belirleyici bir etken. Yani akıllı lensler ile katarakt ameliyatı sonrası miyopi, hipermetropi ve astigmat yada yakın gözlüğü gibi gözün tüm kırma kusurlarını kişinin hayat şartlarını, mesleğini, beklentisini dikkate alarak ortadan kaldırıp, gözlükten kurtarabiliyoruz.”