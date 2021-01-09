BİST1.5411.21EURO9.030.14USD7.380.52ALTIN438.51-2.99
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Katı atık bedelleri faturaya yansımayacak
    ABONE OL
    09.01.2021 - 07:00 |

    Katı atık bedelleri faturaya yansımayacak

    KARŞIYAKA Belediye Meclisi, önemli bir karara imza attı.

    Katı atık bedelleri faturaya yansımayacak

    KARŞIYAKA Belediye Meclisi, önemli bir karara imza attı. İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı’nın “Kapalı kaldığımız dönemde su faturalarına yansıyan katı atık toplama bedeli alınmasın” ricası, Plan, Bütçe ve Hukuk Komisyonları tarafından gündeme taşındı. Pandemi döneminde katı atık toplama bedellerinin su faturalarına yansıtılmaması kararı meclisten oy birliği geçti. Kararın Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de onaylanıp kabul edilmesinin ardından hayata geçirileceğini söyleyen Başkan Cemil Tugay, “Duyarlılık gösteren tüm meclis ve komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum. Haklı ve doğru bir karar aldığımıza inanıyorum” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Referandum sandığı Boğaziçi’nde kuruldu

    Referandum sandığı Boğaziçi’nde kuruldu

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    Göktepe kabri başında anıldı

    Göktepe kabri başında anıldı

    Sıradaki Haber