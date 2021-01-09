Katı atık bedelleri faturaya yansımayacak

KARŞIYAKA Belediye Meclisi, önemli bir karara imza attı. İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı’nın “Kapalı kaldığımız dönemde su faturalarına yansıyan katı atık toplama bedeli alınmasın” ricası, Plan, Bütçe ve Hukuk Komisyonları tarafından gündeme taşındı. Pandemi döneminde katı atık toplama bedellerinin su faturalarına yansıtılmaması kararı meclisten oy birliği geçti. Kararın Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de onaylanıp kabul edilmesinin ardından hayata geçirileceğini söyleyen Başkan Cemil Tugay, “Duyarlılık gösteren tüm meclis ve komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum. Haklı ve doğru bir karar aldığımıza inanıyorum” dedi.