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    HaberlerEge Haberleri Katı atıktan elektrik
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    16.06.2020 - 07:00 |

    Katı atıktan elektrik

    İzmir Büyükşehir Belediyesi; Ödemiş, Tire, Bayındır, Kiraz ve Beydağ ilçelerinin katı atıklarından elektrik ve gübre üretecek.

    Katı atıktan elektrik

    Yapımı devam eden Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’ni ziyaret eden Başkan Tunç Soyer, “Bu tesis, hem çevre hem de bölgede sağlayacağı istihdam açısından büyük önem taşıyor” dedi.
    İstihdam kapısı
    Tesisin sadece Ödemiş’e değil bölgeye hizmet edeceğini belirten Soyer, “Heyecan verici bir çalışma. Tesise gelen atıklar ayrıştırılacak, ambalaj atıkları geri dönüşüm sanayisinde ham madde olarak kullanılacak, organik atıklardan enerji ve gübre üretilecek. Bu tesis aynı zamanda bölgedeki yüzlerce kişiye istihdam kapısı olacak” diye konuştu.
    Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de, havzanın katı atıklarını toplayıp enerjiye çevirecek olan tesisin bölgeye hayırlı olmasını diledi.
    Ödemiş’te, 2. Şeytanlı Karaağaç mevkisinde 50 bin 247 metrekarelik alanda kurulan tesis günlük 1600 ton atık işleme kapasitesine sahip olacak.
    Tesisin Ekim ayında hizmete girmesi planlanıyor.

    6 milyon maske

    Büyükşehir Belediyesi’nin koronavirüsle mücadele sürecinde hizmete aldığı maskematikler aracılığıyla ücretsiz dağıtılan maske sayısı, 2 aydan kısa bir sürede 6 milyona yaklaştı. Maskeler, Meslek Fabrikası’nda da üretiliyor. İzmirlilere daha fazla maske ulaştırmak için kesim işinin yapıldığı 5 adet makine alınarak üretim kapasitesi günlük 120 bine çıkarıldı. Büyükşehir pandemi sürecinde ilçe belediyelerine, 65 yaş üzeri yurttaşlara ve tarım işçilerine 368 bin maske dağıttı.

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