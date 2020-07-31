‘Katılım payı’ açıklaması

Katılım paylarının yasal olarak belediye kesin hesabında “05.02.09.99 Diğer Paylar” gelir kodu içinde yer aldığını açıklayan Kılıç, “Kesin hesaplarda ‘katı atık bedeli’ diye ayrı bir gelir kodu bulunmadığını bilemeyecek kadar muhasebe ve hukuk bilgisinden yoksun kişilerin düşüncelerini kamuoyunun takdir ve vicdanına bırakıyoruz. Söz konusu yanıltıcı ve yalan haberle ilgili olarak yasal yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgisine önemle sunarız” dedi.