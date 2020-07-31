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    HaberlerEge Haberleri ‘Katılım payı’ açıklaması
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    31.07.2020 - 00:03 |

    ‘Katılım payı’ açıklaması

    Buca Belediyesi’nin su faturalarına yansıyan katılım payıyla İZSU’dan aylık ortalama 3 milyon lira aldığı, ancak bu rakamın belediyenin gelir kalemleri arasında yer almadığı iddialarına Başkan Erhan Kılıç’tan yanıt geldi.

    ‘Katılım payı’ açıklaması

    Katılım paylarının yasal olarak belediye kesin hesabında “05.02.09.99 Diğer Paylar” gelir kodu içinde yer aldığını açıklayan Kılıç, “Kesin hesaplarda ‘katı atık bedeli’ diye ayrı bir gelir kodu bulunmadığını bilemeyecek kadar muhasebe ve hukuk bilgisinden yoksun kişilerin düşüncelerini kamuoyunun takdir ve vicdanına bırakıyoruz. Söz konusu yanıltıcı ve yalan haberle ilgili olarak yasal yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgisine önemle sunarız” dedi.

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