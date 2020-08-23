Kavacık’ta doğa dostu çalışma

Yüzlerce yıllık çınar ağacı ve etrafında yapılan düzenlemeleri özellikle inceleyen Selvitopu, doğal dokuya zarar vermediklerini vurguladı.Yöre halkı tarafından “Orkman Kavağı” olarak adlandırılan ve en az 500 yıllık olduğu tahmin edilen ağacın etrafında özenli bir çalışma yürütüldüğünü belirten Selvitopu, “Çok özel bir coğrafyada bulunan Kavacık köyümüzün kırsal kalkınmasına destek vermeyi amaçlıyoruz. Bunu yaparken doğal dokuyu gelecek kuşaklara miras bırakmanın gayretindeyiz. Bu anıt ağaç niteliğindeki çınarın etrafında da, betonlaşmaya geçit vermeden, doğal taşlarla düzenleme gerçekleştiriliyor” dedi.