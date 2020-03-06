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    06.03.2020 - 00:01 |

    Kavgaya İzmir de tepkili

    Kavgaya İzmir de tepkili

    CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç’un Meclis’te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri, İzmir’de de yankı buldu. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Özkoç’un sergilediği davranış ve söylemler; ne ifade hürriyeti ne de siyaset ahlakına sığar. Cumhurbaşkanımıza dil uzatarak zehrini akıtanlara haddini, milletimizin dirayeti ve birliği bildirecektir. Hukuk gereğini mutlaka yapacaktır” dedi.

    CHP İzmir milletvekilleri de Özkoç’a destek verdi. Başta İl Başkanı Deniz Yücel olmak üzere tüm vekiller, “Grup Başkanvekilimiz Özkoç, yalnız değil. Yaptığı açıklama gayet makul bir tepki. Doğruları; söylemeye, en yüksek bir biçimde haykırmaya, savunmaya devam edeceğiz. Saldırıyı kınıyoruz. Hedef göstermeyle, tekmeyle, yumrukla korkutamayacağınız halkın sesi var karşınızda” açıklama yaptı.

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