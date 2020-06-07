07.06.2020 - 00:02 |
Kaya: KHK ihraçları şimdi yönetici oldu
AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 3 kişiyi belediye şirketinde yönetici olarak görevlendirdiğini söyledi, “Bu kişiler HDP için sıradan isim değil” dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.