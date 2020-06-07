Kaya: KHK ihraçları şimdi yönetici oldu

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 3 kişiyi belediye şirketinde yönetici olarak görevlendirdiğini söyledi, “Bu kişiler HDP için sıradan isim değil” dedi.