Kayadibi, çok amaçlı etkinlik alanı kazandı

Bornova Belediyesi, fiziki yatırımlarına da ara vermedi, eski köy yerleşimi Kayadibi Mahallesi’ne çok amaçlı etkinlik alanı kazandırdı. Kayadibi Meydanı’ndaki 300 metrekarelik alan yerel üretici pazarı, düğün, nişan gibi özel günler ve iftar yemeklerinde kullanılmak üzere kapalı hale getirildi. Başkan Mustafa İduğ, salgın nedeniyle bazı büyük yatırımları erteleseler de vatandaşların taleplerini yerine getirmek için çalıştıklarını belirtti.