01.06.2020 - 00:02 |
Kayadibi, çok amaçlı etkinlik alanı kazandı
Bornova Belediyesi, fiziki yatırımlarına da ara vermedi, eski köy yerleşimi Kayadibi Mahallesi’ne çok amaçlı etkinlik alanı kazandırdı. Kayadibi Meydanı’ndaki 300 metrekarelik alan yerel üretici pazarı, düğün, nişan gibi özel günler ve iftar yemeklerinde kullanılmak üzere kapalı hale getirildi. Başkan Mustafa İduğ, salgın nedeniyle bazı büyük yatırımları erteleseler de vatandaşların taleplerini yerine getirmek için çalıştıklarını belirtti.
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız