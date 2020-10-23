Kayadibi’nde bal heyecanı

Bornova Belediyesi’nin tarımsal üretimi desteklemek amacıyla Kayadibi Mahallesi’nde kurduğu arılıkta bal sağımı başladı. Her yıl düzenlenen eğitimlerle arıcılığa adım atan kursiyerlerin heyecanına Belediye Başkanı Mustafa İduğ da ortak oldu. Arıcılığın yüksek getirili bir üretim olduğunu belirten Başkan İduğ, “Üretim yapmak isteyen tüm Bornovalılara olanaklarımız çerçevesinde destek veriyoruz. Daha bilinçli üretim yapılması ve yeni arıcılar yetiştirmek için düzenlediğimiz eğitimler 2020 yılında da devam edecek” dedi.

Kursiyerlerden Fuat Akgün de, “2 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Şu an bir kovanım var. Bu yıl sayısını arttırmayı düşünüyorum. Bize bu imkanı sağladığı için Başkanımız Mustafa İduğ’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ekipman dağıtıldı

Bornova Belediyesi, son iki yılda 210 üreticiye aracılık eğitimi verdi. Kursiyerlere arıların olduğu birer kovan ile arıcılık ekipmanları hediye edildi. Kovanların konulduğu 23 dönümlük alan, arılar için uygun çevrenin sağlanması amacıyla bal ormanına çevrildi.