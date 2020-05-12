BİST97.7920.00EURO7.64-0.10USD7.06-0.08ALTIN386.29-0.45
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kayalar, 10 bin karanfil dağıttı
    ABONE OL
    12.05.2020 - 07:00 |

    Kayalar, 10 bin karanfil dağıttı

    Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, sokağa çıkma yasağına denk gelen Anneler Günü’nde anneleri unutmadı.

    Kayalar, 10 bin karanfil dağıttı

    Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, sokağa çıkma yasağına denk gelen Anneler Günü’nde anneleri unutmadı. Belediye meclis üyeleri ve çalışanlarıyla birlikte ilçedeki tüm annelere 10 bin karanfil ve gül dağıtan Başkan Kayalar, eşi Aslı Kayalar’la da şehit ve gazi annelerini ziyaret etti, günlerini kutladı.

    Silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralıDiyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, aralarında kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    Corona virüsten sıkıldı, salatalık ve havuçtan piyano yaptıEskişehir'de corona virüs sürecinde yaşından dolayı sokağa çıkamayan 7 yaşındaki Ege Yılmaz, bilgisayar programı ve çeşitli teknolojik aletler kullanarak, tuşları havuç ve salatalıklardan oluşan piyano düzeneği tasarladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Taburcu olanlar bizi mutlu ediyor’

    ‘Taburcu olanlar bizi mutlu ediyor’

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

    Bu yaz denize girilebilecek mi?

    Bu yaz denize girilebilecek mi?

    YÖK’ten sınav yerine proje kararı

    YÖK’ten sınav yerine proje kararı

    Sıradaki Haber