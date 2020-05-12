Kayalar, 10 bin karanfil dağıttı

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, sokağa çıkma yasağına denk gelen Anneler Günü’nde anneleri unutmadı. Belediye meclis üyeleri ve çalışanlarıyla birlikte ilçedeki tüm annelere 10 bin karanfil ve gül dağıtan Başkan Kayalar, eşi Aslı Kayalar’la da şehit ve gazi annelerini ziyaret etti, günlerini kutladı.