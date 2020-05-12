12.05.2020 - 07:00 |
Kayalar, 10 bin karanfil dağıttı
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, sokağa çıkma yasağına denk gelen Anneler Günü’nde anneleri unutmadı.
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, sokağa çıkma yasağına denk gelen Anneler Günü’nde anneleri unutmadı. Belediye meclis üyeleri ve çalışanlarıyla birlikte ilçedeki tüm annelere 10 bin karanfil ve gül dağıtan Başkan Kayalar, eşi Aslı Kayalar’la da şehit ve gazi annelerini ziyaret etti, günlerini kutladı.
Silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralıDiyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, aralarında kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
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