Kayalar’dan ayak selamı

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, koronavirüsle mücadele kapsamında ayak selamıyla iletişim kurmaya başladı. Virüse karşı elle temasın olmaması gerektiğine ifade eden uzmanların uyarısını dikkate alan Başkan Kayalar, ayak selamıyla vatandaşlarla iletişim kuruyor. Kayalar, “Çalışma arkadaşlarımızla birlikte gece, gündüz demeden kentimizin her noktasında hem dezenfektasyon hem de bilgilendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.