26.03.2020 - 00:04 |
Kayalar’dan ayak selamı
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, koronavirüsle mücadele kapsamında ayak selamıyla iletişim kurmaya başladı. Virüse karşı elle temasın olmaması gerektiğine ifade eden uzmanların uyarısını dikkate alan Başkan Kayalar, ayak selamıyla vatandaşlarla iletişim kuruyor. Kayalar, “Çalışma arkadaşlarımızla birlikte gece, gündüz demeden kentimizin her noktasında hem dezenfektasyon hem de bilgilendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.