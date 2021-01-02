Kayalar’dan esnafa dayanışma ziyareti

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, 2021 yılında birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Salgın nedeniyle ekonomide yaşanan sıkıntının en çok esnafı olumsuz etkilediğini kaydeden Kayalar, “Esnafımıza moral ziyaretinde bulunarak, yanlarında olmak, destek olmak istedik. Esnafımızın her daim yanındayız. Yeni yılda da onlarla bir olmaya, beraber olmaya devam edeceğiz. Herkesin sesi olduğumuz gibi, esnafımızın sesi olmayı sürdüreceğiz” dedi.