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    HaberlerEge Haberleri Kayalık tertemiz...
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    22.04.2020 - 07:00 |

    Kayalık tertemiz...

    Kovid-19 tedbirleri kapsamında temizlik ve hijyen çalışmalarına aralıksız devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kayalık Caddesi’nde yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

    Kayalık tertemiz...

    Kovid-19 tedbirleri kapsamında temizlik ve hijyen çalışmalarına aralıksız devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kayalık Caddesi’nde yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Ekipler Kayalık Caddesi’nin yol ve tüm kaldırımlarını sabunlu suyla yıkadı. Cadde boyunca yol ve kaldırımları sabunlu suyla yıkayan ekipler talep eden esnafın işyerleri ile otobüs duraklarını da Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte etti. Büyükşehir Belediyesi’nin salgınla mücadeledeki çabasını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, Başkan Osman Zolan ve ekibine teşekkür etti.

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