‘Kaybedecek bir dakikamız yok’

Konak’ta yılın son belediye meclis toplantısı yapıldı. Gültepe planlarına gelen itirazların görüşüldüğü toplantıda, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kararlılık vurgusu yaptı. Yaşanan depremle beraber kentsel dönüşümün ve Gültepe imar planlarının öneminin bir kez daha görüldüğünü söyleyen Başkan Batur, “Gültepe imar planları bu dönem yapılan en önemli iş. Bu konuda başkanlık iradesi olarak kararlıyız. Meclisimiz de kararlı olduğunu teyit etti. Hem Konak hem Büyükşehir olmak üzere iki meclisten de oybirliği ile geçmesi bize güç verdi. Bu işi hep birlikte yapacağız. Depremin bir daha ne zaman olacağını ve nereyi vuracağını bilmiyoruz. Bu sebeple Gültepe imar planlarının vicdanen de yerine getirilmesi gerekiyor. Yapılan anketlerde yüzde 85 oranında kentsel dönüşüm talebi var. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir, biz hep birlikte ve doğru kararlar vererek çalışmak zorundayız. Kaybedecek değil bir saatimiz, bir dakikamız bile yok” dedi.

Başkan Batur, bugüne kadar yapılan çalışmalarda 57 adet ağır hasarlı bina tespit edildiğini, bunların 6 tanesinin betonarme, geri kalanının ise iki katlı yığma binalar olduğunu ifade etti. Orta hasarlı bina sayısının ise 71 olduğunu söyledi.

Artık çöpe atılmayacak

İzmir Büyükşehir kullanılmış tıraş bıçaklarının neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarının önüne geçmek amacıyla “Atık Jiletlerin Geri Dönüşümü” projesini başlattı. Bu kapsamda 4 bin 500 berbere atık tıraş bıçağı kutusu dağıtılmaya başlandı. Belediye Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Fatma Mesutgil, “Geri kazanımı sağlanacak atık bıçakların kaynağında ayrı toplanması olası temas halinde insan ve hayvanların yaralanmasını da önleyecek” diye konuştu. İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, örnek proje için Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür etti.