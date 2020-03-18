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    HaberlerEge Haberleri ‘Kaybedecek zaman yok’
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    18.03.2020 - 00:04 |

    ‘Kaybedecek zaman yok’

    AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, düzenlediği bir basın toplantısında İzmir’in depreme hazır olmadığını söyledi, yerel yönetimleri göreve çağırdı.

    ‘Kaybedecek zaman yok’

    Her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirten Nasır, “Kentin deprem riskine karşı kaybedecek zamanı yok” dedi. İzmir’in gerekli çalışmaları hâlâ yapmadığını kaydeden Nasır, “Bu hayati mesele, siyaset üstü bir meseledir. Bu konuda ilgili aktörlerin görevlerini yerine getirmeleri önemli ve vebali olan bir sorumluluktur. Biz hükümet olarak TOKİ aracılığıyla sosyal konut projelerine devam edeceğiz, ancak büyük oranda yoğun dönüşümün olması gereken alanların kent merkezinde olması nedeniyle büyük görev ve sorumluluk büyükşehir ve ilçe belediyelere düşmektedir” diye konuştu.

    Nasır, sözlerini “Hükümetçe desteklenmesi gereken her konuda, iktidar milletvekilleri olarak ve İl Başkanımız 7/24 üzerimize düşen göreve hazırız” şeklinde tamamladı.

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