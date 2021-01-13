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    HaberlerEge Haberleri Kaybolmasın, hayat bulsun…
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    13.01.2021 - 00:02 |

    Kaybolmasın, hayat bulsun…

    MANİSA’nın Kula ilçesinde, Osmanlı ve Rum mimarisinin güzel örneklerinin yer aldığı bini tescilli 3 bin tarihi Kula evi, zamana karşı direniyor.

    Kaybolmasın, hayat bulsun…

    Az sayıda evin restore edilerek hayata kazandırıldığı ilçede birçok bina da yıkılma tehlikesi yaşıyor.  Kimi evlerde oturanlar ise restorasyon maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı bakım yapamıyor. İlçede ‘Zabun Hoca’ olarak tanınan gönüllü rehber Hüseyin Zabun (62), “Yıkılma tehdidi altında 3 bin tarihi ev var. Çocukluğumdan beri Kula’da yaşadığım için güzelliklerini biliyorum. Bu eserlerden sadece 1000 ev tescilli. Bu bizi üzüyor. Cumhurbaşkanımızın kararıyla bölgenin SİT alanı olması güzel. Pansiyon olarak açılması, turizme kazandırılması ve Kula kültürünün yaşatılması lazım” dedi.

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