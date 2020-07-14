14.07.2020 - 07:00 | | DHA
Kayıp çoban altı gün sonra bulundu
DENİZLİ’NİN Çameli ilçesinde, sürüsünü otlatmaya gittikten sonra kaybolan çoban Mehmet Sökmen (44), altı gün sonra bulundu.
DENİZLİ’NİN Çameli ilçesinde, sürüsünü otlatmaya gittikten sonra kaybolan çoban Mehmet Sökmen (44), altı gün sonra bulundu. Sökmen, önceki gün sabah İmamlar Mahallesi Söğütyanı mevkisinde vatandaşlar tarafından yürürken görüldü. Gelen sağlık görevlilerince Çameli Devlet Hastanesi’ne götürülen Sökmen’in geçici hafıza kaybı yaşadığı belirlendi. Sökmen’in ilk ifadesinde gezintiye çıktığını söylediği belirtildi.
Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.