Kayıtlar başladı

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    20.08.2020 - 02:25 |

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    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim vaatlerinden olan Akdeniz Dilleri Merkezi kapılarını açtı.

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    Akdeniz’e kıyı ülkelerin resmi dillerinin öğretileceği merkez, nitelikli yabancı dil eğitimini ekonomik bir biçimde vermeyi hedefliyor. Kur başına kayıt ücreti 180 lira olarak belirlendi. Kayıt yaptırmak isteyenlerin akdenizdilleri.izmir.bel.tr adresinden başvuru yapması gerekiyor. Kayıt için sadece kursiyerlerin 16 yaşından büyük olması şartı aranıyor. 0232 293 40 99

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