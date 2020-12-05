Kaymakam Tunçer’den Bucaspor’a tam destek

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta geçtiğimiz sezon ıskaladığı şampiyonluğa bu sezon ulaşmanın planlarını yapan İzmir’in köklü kulübü Bucaspor 1928 yönetiminde bulunan ve Bucaspor’da asbaşkanlık görevini sürdüren Mehmet Sevinç, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer’i makamında ziyaret etti. Son olarak iç sahada Çankaya FK ile 1-1 berabere kalan ve ikinci sırada takibini sürdüren Bucaspor 1928’in Cemil Şeboy Tesisleri’ndeki sıkıntıları Kaymakam Tunçer’e aktaran Sevinç, Tunçer’den sorunların çözümü adına destek sözü aldı. Tesisleri yenileme çalışmalarıyla birlikte daha iyi bir konuma geleceğini ifade eden Sevinç, Bucaspor’a hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Tunçer’in Bucaspor’a verdiği desteğin çok değerli olduğunu aktaran Sevinç, destek sözünden dolayı teşekkür etti.

‘Buca için hazırız’

Türk sporuna armağan ettikleri sporcuları ve köklü tarihlerini hatırlatan Başkan Sevinç, “Geçtiğimiz sezon Play Off’lardan bir üst lige çıkamadık. Ancak bu sezon daha güçlü bir Bucaspor 1928 var. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Onların her zaman arkasındayız. Sezonu şampiyon tamamlayacağımıza sonuna kadar inanıyoruz. Kaymakamımız Sayın Tunçer ile sık sık görüşme halindeyiz. Bucaspor için yardımlarımızı esirgemeyeceğiz” şeklinde konuştu.



