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    02.01.2021 - 07:00 | | ALİ GÜNDOĞAN DHA

    Kaymakamdan baklava

    Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, yeni yıl gecesi görev başında olan jandarma ve polis ekipleriyle 2021’i karşıladı.

    Kaymakamdan baklava

    Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, yeni yıl gecesi görev başında olan jandarma ve polis ekipleriyle 2021’i karşıladı. İlçe genelindeki kontrol noktalarını ziyaret eden Aksoy, personele baklava ikram etti. “Hem suçlulara hem de salgına karşı mücadele verip birçok can kurtardınız” diyen Aksoy, “2021’de de el birliği ile çalışıp milletimize sahip çıkacağız” dedi. Aksoy daha sonra devlet hastanesine geçip sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

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