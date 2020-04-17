17.04.2020 - 00:04 |
Kaymakçı baklasına Büyükşehir desteği
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ürünün hasat döneminde tarlada kalma riski nedeniyle Ödemiş’in Kaymakçı Mahallesi’ndeki üreticilerden taze bakla almaya başladı. Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile alım sözleşmesi imzalayan Büyükşehir, ikişer kilo bakla paketlerini gıda yardım kolilerine ekliyor. Zor günlerin dayanışmayla aşılacağını vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Hem üreticimizin yüzü güldü, hem de ihtiyaç sahibi vatandaşımızın derdine derman olundu” dedi.
New Jersey'de bir bakımevinde 17 ceset bulunduABD’nin New Jersey (NJ) eyaletindeki en büyük yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu. Ölümlerin yeni tip corona virüsle (covid-19) bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.