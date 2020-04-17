BİST96.2490,41EURO7,54-0,04USD6,950,54ALTIN384,150,70
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kaymakçı baklasına Büyükşehir desteği
    ABONE OL
    17.04.2020 - 00:04 |

    Kaymakçı baklasına Büyükşehir desteği

    Kaymakçı baklasına Büyükşehir desteği

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, ürünün hasat döneminde tarlada kalma riski nedeniyle Ödemiş’in Kaymakçı Mahallesi’ndeki üreticilerden taze bakla almaya başladı. Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile alım sözleşmesi imzalayan Büyükşehir, ikişer kilo bakla paketlerini gıda yardım kolilerine ekliyor. Zor günlerin dayanışmayla aşılacağını vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Hem üreticimizin yüzü güldü, hem de ihtiyaç sahibi vatandaşımızın derdine derman olundu” dedi.

    New Jersey'de bir bakımevinde 17 ceset bulunduABD’nin New Jersey (NJ) eyaletindeki en büyük yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu. Ölümlerin yeni tip corona virüsle (covid-19) bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
    daha fazla video için
    Kadıköy'de terasta komşular için dansözlü konserCorona virüs salgını kapsamında evlerinden çıkamayan komşuları için terasta iki müzisyen konser verdi. İki müzisyene dansçı arkadaşları kıvrak figürleriyle eşlik etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona ilacı için heyecanlandıran gelişme! '23 Nisanda açıklayacaktık ancak...'

    Corona ilacı için heyecanlandıran gelişme! '23 Nisanda açıklayacaktık ancak...'

    Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

    Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

    Balkondan komşulara korona konseri

    Balkondan komşulara korona konseri

    652. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı - 16 Nisan Süper Loto canlı çekiliş sonuçları yayımlandı

    652. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı - 16 Nisan Süper Loto canlı çekiliş sonuçları yayımlandı

    Sıradaki Haber