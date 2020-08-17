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    HaberlerEge Haberleri Kaymaklı Menemen lezzetiyle sınavı geçti
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    17.08.2020 - 00:02 |

    Kaymaklı Menemen lezzetiyle sınavı geçti

    TÜRK mutfağının parmak ısırtan lezzeti, soğanlı mı soğansız mı tartışmalarının yaşandığı menemenin, kaymaklısı yapıldı.

    Kaymaklı Menemen lezzetiyle sınavı geçti

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nce de tescil edilen kaymaklı menemen, lezzetiyle beğeni topladı. Girit ve Ege lezzetleriyle tanınan Menderes’teki lokantayı kardeşi Onur Artagan (23) ile işleten Şeref Artagan (26), “Menemeni kaymakla yeni bir boyuta taşıdık. Yaptığımız denemeleri müşterilere sunduk. Onların tat ve gastronomi fikirleriyle şekillendikten sonra başarılı olduğu ortaya çıktı. İşlerimizde patlama oldu. Çevre il ve ilçelerden bu yemeğimizi yemeğe gelenler oluyor” şeklinde konuştu.

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