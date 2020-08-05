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    HaberlerEge Haberleri Kaymaklı Menemen tescillendi
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    05.08.2020 - 07:00 |

    Kaymaklı Menemen tescillendi

    Girit ve Ege lezzetleri ile tanınan Menderes’teki Beyturan Lokantası, ikinci kuşakla mutfağını zenginleştiriyor.

    Kaymaklı Menemen tescillendi

    Girit ve Ege lezzetleri ile tanınan Menderes’teki Beyturan Lokantası, ikinci kuşakla mutfağını zenginleştiriyor. Güzel sanatlar mezunu Şeref Artagan ve denizcilik mezunu kardeşi Onur Artagan, bayrağı devraldıktan sonra yaratıcı yorumlarıyla menemene tereyağı yerine kaymak koydular ve müşterilerden tam not aldılar.
    Üç ayda onay
    Çok beğenilen yeni tarifi tescil ettirip patentini alman için harekete geçtiklerini anlatan Artagan kardeşler, ”Menemen anonim bir yemek olduğu için patentini almak mümkün olmadı. Bizde lezzetinden çok emin olduğumuz yeni yorumun resmi kayıtlara ilk kez tarafımızdan geçirilmesini istedik. Sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı İlim ve Edebiyat Eserleri Kayıt-Tescil bölümüne yemek tarifimizi sunduk, üç ay sonra da onayını aldık” dedi.

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