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    01.06.2020 - 00:04 |

    Kaynakhane yenilendi

    Karabağlar Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü’nün Gediz’deki şantiyesinde bulunan kaynakhaneyi, kendi olanaklarıyla baştan aşağıya yeniledi.

    Kaynakhane yenilendi

    150 metrekareden 500 metrekareye çıkarılan kaynakhane, aydınlatma, havalandırma sistemleri, mutfak ve lavabolarıyla modern bir görünüme kavuşturuldu. Yeni kaynak aletleriyle de güçlendirildi. İlçenin farklı noktalarında kullanılan korkuluklar, merdiven tutamakları, bariyerler, sokak hayvanları için suluk ve mamalık gibi bir çok parça burada üretiliyor.

    Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, mütevazi bütçeye rağmen yatırım yapmaktan kaçınmadıklarını vurguladı.

    Yatırımlar sürüyor

    Başkan Selvitopu, “58 mahallesi ve 3600 sokağıyla İzmir’in en büyük ilçelerinden olan Karabağlarımız’da yaşayan 500 bin kişiye, en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz.

    Koronavirüs salgınına karşı yoğun bir şekilde mücadele veriyoruz, hem de ihtiyaç duyduğumuz yatırımları tek tek hayata geçiriyoruz” dedi.

    Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız
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