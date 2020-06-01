Kaynakhane yenilendi

150 metrekareden 500 metrekareye çıkarılan kaynakhane, aydınlatma, havalandırma sistemleri, mutfak ve lavabolarıyla modern bir görünüme kavuşturuldu. Yeni kaynak aletleriyle de güçlendirildi. İlçenin farklı noktalarında kullanılan korkuluklar, merdiven tutamakları, bariyerler, sokak hayvanları için suluk ve mamalık gibi bir çok parça burada üretiliyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, mütevazi bütçeye rağmen yatırım yapmaktan kaçınmadıklarını vurguladı.

Yatırımlar sürüyor

Başkan Selvitopu, “58 mahallesi ve 3600 sokağıyla İzmir’in en büyük ilçelerinden olan Karabağlarımız’da yaşayan 500 bin kişiye, en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz.

Koronavirüs salgınına karşı yoğun bir şekilde mücadele veriyoruz, hem de ihtiyaç duyduğumuz yatırımları tek tek hayata geçiriyoruz” dedi.