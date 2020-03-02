Kazakistan-Denizli köprüsü

Kazakistan’daki yatırım fırsatlarını anlatan Büyükelçisi Saparbekuly, Denizli’nin de ülkesi açısından büyük önem taşıyan bir ihracat merkezi olduğunu dile getirdi. İki kardeş devletin her türlü işbirliğini geliştirmesi adına yapılan çalışmaların önemli olduğunu ifade eden Zolan da, “Karşılıklı fırsatların değerlendirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

İdlib’de meydana gelen saldırıda şehit düşen Mehmetçik için başsağlığı dileyen Büyükelçi, “Biz iki dost ülkeden öte kardeş milletiz” dedi. Zolan da, Mehmetçik için bir kez daha Allah’tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diledi.