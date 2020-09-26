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    26.09.2020 - 02:06 |

    Kazaların en çok azaldığı il

    İzmir’de “şahinler” olarak adlandırılan motosikletli polis timinde görev yapmak üzere güvenli sürüş teknikleri eğitimi alan 21 trafik polisi, göreve başladı.

    Kazaların en çok azaldığı il

    Sertifika törenine katılan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, “Trafik polislerimiz can güvenliği noktasında olağanüstü bir gayretle çalışıyorlar. İzmir’imiz geçen yıl Türkiye’de trafik kazalarının en çok azaldığı il oldu. Bizim istediğimiz bir tek vatandaşımızın bile can güvenliğinin riske girmemesi. Bunun için denetimlerimizi daha da yoğunlaştırmak istiyoruz” diye konuştu.

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