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    HaberlerEge Haberleri ‘Kazanan kent olsun’
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    12.03.2020 - 00:01 |

    ‘Kazanan kent olsun’

    ‘Kazanan kent olsun’

    14 Mart Cumartesi günü yapılacak CHP 14. Dönem Muğla İl Kadın Kolları Kongresi’nde Kadın Kolları adayı olan Aysun Korkut ve ekibi, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret etti. Aday Aysun Korkut’a başarı dileklerinde bulun Başkan Tokat, “Çok zor ve bir o kadar da onurlu bir göreve talipsiniz. Kazanan Muğla olsun, kazanan partimiz olsun” dedi.

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    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
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