Kazananlar açıklandı

Geleneksel Homeros Edebiyat Ödülleri kapsamında, Tarık Dursun K.’nın ailesinin de katkılarıyla gerçekleştirilen yarışmada, “Gecenin Döndüğü Yerde” adlı öyküsüyle Zeynep Kurada birinci seçildi. “Üç Moira” adlı öyküsüyle Esra Kara ve “Dönüş” isimli öyküsüyle Fazlı Yalçın ikinciliği paylaştı. Gamze Efe “Ray Tıkırtıları”, Murat Yurdakul da “Yas” adlı eserleri ile üçüncü sırada yer aldı.

Ortak kitap basılacak

Virüs nedeniyle ödül töreni gerçekleştirilemezken, yarışmanın anısına bir ortak kitap bastırılacak.

Başkan Dr. Cemil Tugay, “Tüm katılımcılarımızı yürekten kutluyor, katkıları için Tarık Dursun K.’nın ailesine ve Gönül Çatalcalı, Veysel Çolak, Muzaffer Kale, Ayşem Kalyoncu, Fergun Özelli ve Hüseyin Yurttaş’tan oluşan seçici kurulumuza çok teşekkür ediyorum” dedi.