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    25.12.2020 - 07:00 |

    Kazananlar açıklandı

    Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve “Covid-19, Pandemi” temasını işleyen eserlerin yarıştığı 4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması sonuçlandı. Jürinin 263 çizerin eserleri arasında gerçekleştirdikleri elemenin ardından birincilik ödülünü Orhan Öztürk, kazanırken, Engin Selçuk ikincilik ve Nuhsal Işık’ın eseri de üçüncülük ödülüne layık görüldü.

    Kazananlar açıklandı

    Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve “Covid-19, Pandemi” temasını işleyen eserlerin yarıştığı 4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması sonuçlandı. Jürinin 263 çizerin eserleri arasında gerçekleştirdikleri elemenin ardından birincilik ödülünü Orhan Öztürk, kazanırken, Engin Selçuk ikincilik ve Nuhsal Işık’ın eseri de üçüncülük ödülüne layık görüldü. Başkan Abdül Batur, yarışmanın bundan sonra uluslararası boyuta taşınarak dünyaya açılması gerektiğini söyledi “Karikatür yarışmasının bu yönde büyümesini hem dünyaya hem de çocukların dünyasına ulaşmasını biz de gönülden istiyoruz” dedi. Yarışmada jüri üyeliği de yapan İGC Başkanı Misket Dikmen, “Yarışmanın bu seneki konusunu pandemi olarak belirleyerek bir anlamda tarihe sanat ile iz düştük” diye konuştu.

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