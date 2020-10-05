Kazandıran yatırım

Türkiye ve Fas’ta toplam 25 şubeye ulaşan Waffle’cı Akın, lezzetini bir kez daha tescilledi. 2017 yılında Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü’nce “Üstün Lezzet Ödülü” alan Waffle’cı Akın, bu yıl pandemiye karşın başarısını katladı.

İzmir’den karayoluyla Belçika’nın başkenti Brüksel’e 3 günde ulaştırılan Waffle, Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü’nün Michelin yıldızlı 200 şef ve sömeliyeden oluşan jürisi tarafından kör tadımda değerlendirildi. Uluslararası hedonik duyusal analiz metodlarının baz alındığı tadım oturumunda Waffle’cı Akın, yine Üstün Lezzet Ödülü sertifikası almaya hak kazandı. Böylece Waffle’cı Akın, bu lezzetin anavatanı olarak kabul edilen Belçika’dan yine büyük ödülü almayı başardı.

Waffle’ci Akın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Geren, Dünya standartlarında bir ürün sunmanın gururunu yaşadıklarını belirerek “Çabalarımızın karşılığını ikinci kez Üstün Lezzet Ödülü sertifikası ile aldık. İlk ödülümüz aslında ulaştığımız lezzetin tescillenmesiydi. İkincisi ise bu lezzeti hiç değiştirmediğimizin kanıtı. Bugün dünyadaki en önemli konu yaptığınız işin sürdürülebilir olmasıdır. Lezzet dünyasında da en önemli konu bu. Bizim lezzetimiz hem iyi hem aynı. Bugün hangi şubemize giderseniz gidin, üstün lezzeti bulursunuz” dedi.

En tatlı yatırım

Lezzeti tescillenen Waffle’cı Akın’ın kapılarını aynı zamanda girişimcilere de açtıklarına dikkat çeken Geren, “Az sermayeyle iş kurmak isteyenlere, nasıl bir iş kurabileceğini düşünenlere kazandıran bir yatırım fırsatı sunuyoruz. Tatlı ve basit bir iş, üstelik düşük yatırım maliyetiyle iyi bir gelir de elde ediliyor” diye konuştu.

Özellikle genç ve kadın girişimcilere yönelik kendi destekleme modelleri olduğunu söyleyen Geren şöyle devam etti: “Girişimci ruha sahip olan herkese sesleniyorum, gelin bu uluslararası lezzete ortak olun. Genç girişimciler ve kadın girişimcilere özellikle biz de destek veriyoruz. Kaybetme endişesi yaşamadan kazandıran bir yatırım fırsatı”

‘Hedef, 50 şube’

Hedeflerinin 50 şubeye ulaşmak olduğunu bu yüzden bayilik vererek büyüyeceklerini ifade eden Geren “Biz yola ilk çıktığımızda waffle mutluluktur dedik. Bugün geldiğimiz noktada hem lezzetimizle mutluyuz hem de bize inanan yatırımcılarımızla mutluyuz. Bu yüzden işinizde mutluluğu çok uzakta aramayın. Gelin bu mutluluğa ortak olun diye girişimcilere davette bulunuyoruz” dedi.