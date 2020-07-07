‘Kazanıp rahatlayacağız’

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu’nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, pazar günü evlerinde oynayacakları Giresunspor maçını kazanarak ligde kalmayı garantileyeceklerini dile getirdi. Eroğlu, “Son 3 haftada Keçiörengücü, Adanaspor ve Bursaspor’a karşı kazanma adına her şeyi yaptık. Çok pozisyona girdik ancak gol atamadık. Bu hafta Giresunspor’u yenip işi bitirmemiz lazım. Küme düşme stresi yaşamıyoruz. Önümüzdeki Giresunspor ve Menemenspor’la oynayacağımız iki maç var. Bize 1 puan yetiyor ancak biz iki maçı da kazanıp sezonu galibiyetlerle noktalamak istiyoruz” diye konuştu.