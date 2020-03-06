‘Kazanmak zorundayız’

Osmanlı, Adana Demir ve Erzurumspor’la karşılaşacaklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, “Bir hafta içinde 3 karşılaşmaya çıkacağız. Bu süreçte 9 puan alırsak son 6 haftaya oldukça iddialı gireriz” dedi. Vural, “Bu hafta da rakiplerimiz birbiriyle oynayacak. Önce biz kazanmalıyız. Rakiplerimizden mutlaka birileri kayıp yaşayacak. Önemli bir haftaya gireceğiz” dedi.