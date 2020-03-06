06.03.2020 - 00:00 |
‘Kazanmak zorundayız’
TFF 1. Lig’de Giresunspor ve Eskişehirspor’u yenip üst sıralar için umutlanan Akhisarspor, pazar günü evinde oynayacağı Osmanlıspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanırken, Teknik Direktör Yılmaz Vural, önlerindeki 3 maçın çok kritik olduğunu belirtti.
Osmanlı, Adana Demir ve Erzurumspor’la karşılaşacaklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, “Bir hafta içinde 3 karşılaşmaya çıkacağız. Bu süreçte 9 puan alırsak son 6 haftaya oldukça iddialı gireriz” dedi. Vural, “Bu hafta da rakiplerimiz birbiriyle oynayacak. Önce biz kazanmalıyız. Rakiplerimizden mutlaka birileri kayıp yaşayacak. Önemli bir haftaya gireceğiz” dedi.
Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.