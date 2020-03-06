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    06.03.2020 - 00:00 |

    ‘Kazanmak zorundayız’

    TFF 1. Lig’de Giresunspor ve Eskişehirspor’u yenip üst sıralar için umutlanan Akhisarspor, pazar günü evinde oynayacağı Osmanlıspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanırken, Teknik Direktör Yılmaz Vural, önlerindeki 3 maçın çok kritik olduğunu belirtti.

    ‘Kazanmak zorundayız’

    Osmanlı, Adana Demir ve Erzurumspor’la karşılaşacaklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, “Bir hafta içinde 3 karşılaşmaya çıkacağız. Bu süreçte 9 puan alırsak son 6 haftaya oldukça iddialı gireriz” dedi. Vural, “Bu hafta da rakiplerimiz birbiriyle oynayacak. Önce biz kazanmalıyız. Rakiplerimizden mutlaka birileri kayıp yaşayacak. Önemli bir haftaya gireceğiz” dedi.

     

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