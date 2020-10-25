Süper Lig’de geçtiğimiz maçta kendi sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olan Göztepe, Süper Lig’de 6. haftanın açılış müsabakasında Kasımpaşa deplasmanından da beraberlik ile ayrılarak, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Sezonun açılış maçında Gürsel Aksel Stadı’nda Yukatel Denizlispor engelini 5-1 ile geçtikten sonraki periyotta sırasıyla Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarından 1 puanla ayrılan Göztepe, Fenerbahçe’ye kaybederek sezonun ilk mağlubiyetini aldı. 6 haftada 7 puan toplayan Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut, mücadeleden 3 puan ile ayrılamadıkları için üzgün olduklarını belirtti.



‘Telafi edeceğiz’



Galibiyetin önündeki engeli erken top kayıpları ve ataklarda organize olamamalarına bağlayan teknik patron, “İlk yarıda rakibimizin de bizim de pozisyonlarımız vardı. Genel anlamda bakarsak rakibimiz ilk yarı topa daha hakimdi” ifadelerini kullandı. “İkinci yarıya iyi başlasak da topa son vuruşlarımızda istediğimiz sonucu alamadık” diyen Palut, “Son yarım saat içerisinde girdiğimiz pozisyonları iyi kullanamadık. Artık kazanmak istiyoruz ve kazanmaya ihtiyacımız var. Taraftarlarımızı da bir an önce mutlu etmek istiyoruz. Bu hafta eksikliklerimizi tamamlayıp önümüzdeki hafta Alanyaspor maçına daha iyi hazırlanacağız.

Alanya karşısına galibiyet parolasıyla çıkıp 3 puana kavuşacağız” şeklinde konuştu.



