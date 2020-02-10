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    HaberlerEge Haberleri ‘Kazanmayı haketmedik’
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    10.02.2020 - 00:00 |

    ‘Kazanmayı haketmedik’

    TFF 1. Lig’de geçen hafta evinde Akhisarspor’u 2-0 yendikten sonra deplasmanda Eskişehirspor’a 3-0 yenilerek dış sahada maç kazanamama hasretini sürdüren Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, faturayı oyuncularına çıkardı.

    ‘Kazanmayı haketmedik’

    Tecrübeli teknik adamın maçtan sonra soyunma odasında isteksiz oynamaları nedeniyle futbolcularına sinirlendiği öğrenildi. Eroğlu, “Son 7 haftada 13 puan toplarken etkili bir futbol sergiliyor ve yüksek performans gösteriyorduk. Bu defa yüksek tempo ve pas oyununu oynayamadık. Bunda kar yağışı ve zeminin rolü olsa da asıl faktör isteksizliğimizdi” dedi.

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