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    HaberlerEge Haberleri Kazdağları’na davet
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    17.02.2021 - 00:01 |

    Kazdağları’na davet

    Edremit’te etkili olan kar yağışıyla dünya harikası Kazdağları beyaz örtüye büründü.

    Kazdağları’na davet

    Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, Kazdağları’nın Hanlar bölgesinde Edremit-Yenice yolunda mahsur kalan sürücülere kumanya dağıttı. Ayrıca, Hanlar bölgesindeki dağ evlerindeki vatandaşların temel ihtiyaçları karşılandı. Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı. Kazdağları’nın kış turizmi açısından önemli bir alternatif olabileceğini belirten Canlı, “Edremit, dört mevsimin bir arada yaşandığı bir kent” dedi.

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