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    HaberlerEge Haberleri Kazı alanı yenilendi
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    28.08.2020 - 00:01 |

    Kazı alanı yenilendi

    Burhaniye Belediyesi, Ören meydandaki kazı alanının çevre düzenlemesini tamamladı.

    Kazı alanı yenilendi

    Konukların güvenliği için alanın çevresine çit çekildi. 13. ve 14. yüzyılda antik liman olarak kullanılan ve kazı çalışmalarına Burhaniye Belediyesi’nin de desteğiyle 2012 yılında başlanan arkeolojik kazı alanı ziyarete açıldı. Başkan Ali Kemal Deveciler, ışıklandırmanın da yenilendiğini belirtti, “Kazı alanına, yapılan arkeolojik çalışmalarla ilgili bilgi levhaları da yerleştirildi” dedi.

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