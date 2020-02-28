28.02.2020 - 07:00 | | EGE AJANS
Kazıda, 4 bin 500 yıllık takılar bulundu
İzmir Bayraklı’da yer alan ve Smyrna’nın ilk kurulduğu nokta olan Bayraklı (Eski Smyrna) Höyüğü’ndeki kazı çalışmalarını yürüten Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi, kazı başkanı Prof. Dr. Cumhur Tanrıver ile ekibi, yaklaşık 4 bin 500 yıllık gümüş takılar buldu.
İzmir Bayraklı’da yer alan ve Smyrna’nın ilk kurulduğu nokta olan Bayraklı (Eski Smyrna) Höyüğü’ndeki kazı çalışmalarını yürüten Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi, kazı başkanı Prof. Dr. Cumhur Tanrıver ile ekibi, yaklaşık 4 bin 500 yıllık gümüş takılar buldu. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, çalışmaları yapan ekibi kutladı.
Yunanistan sınırını otobüsle kapattıYunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu.