Kazıda, 4 bin 500 yıllık takılar bulundu

İzmir Bayraklı’da yer alan ve Smyrna’nın ilk kurulduğu nokta olan Bayraklı (Eski Smyrna) Höyüğü’ndeki kazı çalışmalarını yürüten Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi, kazı başkanı Prof. Dr. Cumhur Tanrıver ile ekibi, yaklaşık 4 bin 500 yıllık gümüş takılar buldu. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, çalışmaları yapan ekibi kutladı.