16.02.2020 - 00:01 | | YUSUF ÇINAR
Kebap’ta Ramazan Usta Alaçatı’da
30 yıldan beri restoran sektöründe isminden söz ettiren Ramazan Güler, Alaçatı’da Kebap’ta Ramazan Usta ismiyle hizmet vermeye başladı.
Kebap’ta Ramazan usta’nın yaz ve kış aylarında 24 saat hizmet vereceğini belirten Güler, “Uzunkuyu’da 15 yıl boyunca Tepe Kahve Ramazan Usta isimli restoranı çalıştırdım, yoğun istek üzerine Alaçatı’ya gelmeye karar verdim” dedi. Etin profesörü olarak tanındığını vurgulayan Güler, çorba ve etin özel soslarla servis edildiğini, Alaçatı’ya özgü otlu kebapların da Ot Festivali boyunca beğeniye sunulacağını söyledi, “Amacımız, Alaçatı’nın yemekleriyle de dünyaca tanınması” diye konuştu.
İstanbul'da bekçilere saldırıBahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak yakalandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Survivor 1 Bölüm FragmanıSurvivor 2020 için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarın ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan yarışmanın 1. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümden oldukça heyecan yaratacak olan Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler takım kadrolarını ile ilk fragmanı sizler için bir araya getirdik...