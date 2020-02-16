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    HaberlerEge Haberleri Kebap’ta Ramazan Usta Alaçatı’da
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    16.02.2020 - 00:01 | | YUSUF ÇINAR

    Kebap’ta Ramazan Usta Alaçatı’da

    30 yıldan beri restoran sektöründe isminden söz ettiren Ramazan Güler, Alaçatı’da Kebap’ta Ramazan Usta ismiyle hizmet vermeye başladı.

    Kebap’ta Ramazan Usta Alaçatı’da

    Kebap’ta Ramazan usta’nın yaz ve kış aylarında 24 saat hizmet vereceğini belirten Güler, “Uzunkuyu’da 15 yıl boyunca Tepe Kahve Ramazan Usta isimli restoranı çalıştırdım, yoğun istek üzerine Alaçatı’ya gelmeye karar verdim” dedi. Etin profesörü olarak tanındığını vurgulayan Güler, çorba ve etin özel soslarla servis edildiğini, Alaçatı’ya özgü otlu kebapların da Ot Festivali boyunca beğeniye sunulacağını söyledi, “Amacımız, Alaçatı’nın yemekleriyle de dünyaca tanınması” diye konuştu.

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