Kebap’ta Ramazan Usta Alaçatı’da

Kebap’ta Ramazan usta’nın yaz ve kış aylarında 24 saat hizmet vereceğini belirten Güler, “Uzunkuyu’da 15 yıl boyunca Tepe Kahve Ramazan Usta isimli restoranı çalıştırdım, yoğun istek üzerine Alaçatı’ya gelmeye karar verdim” dedi. Etin profesörü olarak tanındığını vurgulayan Güler, çorba ve etin özel soslarla servis edildiğini, Alaçatı’ya özgü otlu kebapların da Ot Festivali boyunca beğeniye sunulacağını söyledi, “Amacımız, Alaçatı’nın yemekleriyle de dünyaca tanınması” diye konuştu.



