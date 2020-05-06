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    HaberlerEge Haberleri Keçi çiftliğinde koronalı günler
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    06.05.2020 - 07:00 | | MELİS KARAKUZULU

    Keçi çiftliğinde koronalı günler

    İzmir’in Seferihisar ilçesine 2008 yılında yerleşen ve 130 dönümlük bir keçi çiftliği kuran Funda Özer Baltalı, çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

    Keçi çiftliğinde koronalı günler

    İzmir’in Seferihisar ilçesine 2008 yılında yerleşen ve 130 dönümlük bir keçi çiftliği kuran Funda Özer Baltalı, çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını günlerini çiftliğinde geçiren Baltalı, virüse karşı tüm önlemleri alarak keçi sütünden peynir, yoğurt ve kefir üretimine devam ediyor. Çalışanlarının yüzde 84’ünün kadın olduğunu belirten Baltalı, “Kadınlar, sanırım genetik kodlanmaları nedeniyle hem çok çalışkan hem de çok azimli. Böyle bir iş zaten kadın, anne eli istiyor” dedi. l

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