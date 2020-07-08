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    HaberlerEge Haberleri Keçi kırktı, geleneği yaşattı
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    08.07.2020 - 07:00 |

    Keçi kırktı, geleneği yaşattı

    Karaburun Belediyesi’nin her yıl kıl keçisini korumak amacıyla geleneksel olarak düzenlediği Kırkım Şenliği, salgın nedeniyle yapılamadı.

    Keçi kırktı, geleneği yaşattı

    Karaburun Belediyesi’nin her yıl kıl keçisini korumak amacıyla geleneksel olarak düzenlediği Kırkım Şenliği, salgın nedeniyle yapılamadı. İlçeye bağlı Manastır Köyü’nde sadece keçi yetiştiricilerinin katıldığı Kırkım töreninde, keçi peynirinden sündürme tatlısı yapma geleneği bozulmadı, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’da keçi kırkımına eşlik etti. Kıl keçisinin hayvancılıkla uğraşan insanlara daha fazla kazanç sağlaması için üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Başkan Erdoğan, “Eğlenhoca Köyü’ndeki Keçi Peyniri Mandıra’mızın kapasitesini artırdıktan sonra, kendi markamız ve lezzetimizle ülkemizin her yerindeki tüketicilerle buluşmayı hedefliyoruz. İlçemizdeki tüm keçi yetiştiricisi vatandaşlarımız ve halkımızla, gelecek yıllarda çok daha keyifli şenliklerde buluşmayı diliyorum” diye konuştu.

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