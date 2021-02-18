Kediler emin ellerde

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç’ın göreve başladığı günden bugüne Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, toplam 17 bin kediye kucak açtı. Merkezde yer alan Engelli Kedi Evi’nde misafir edilen can dostlardan 550’si de sıcak bir yuvaya kavuşturuldu.

Öte yandan merkezde görevli ekipler, Buca’nın belirlenen ihtiyaç noktalarına yerleştirdiği kedi evleri ve beslenme odaklarıyla can dostları yazın susuz, kışın yuvasız bırakmadı.

Dikili Belediyesi de yapımını tamamladığı kedi evlerini ilçenin dört bir noktasına yerleştirmeye başladı. Kedi evleri, daha korunaklı olması için çam ağacından yapıldı. Sokak hayvanlarının kış aylarını daha rahat atlatabilmesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Onların sesi, güvencesi, koruyucuları bizler olmalıyız” diye konuştu.