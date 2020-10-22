Keloğlan’a akın ettiler

Türkiye’de turizme açık 14 mağaradan biri olan Keloğlan Mağarası’nın içi bir nevi damla taş ormanını çağrıştırıyor. Tur operatörü Emre Süllü, “Efsaneye göre, kel çoban saçı olmadığı için sevdiği kızla evlenemeyince kendini buraya kapatmış, günler sonra mağaradan çıktığında sırma saçları varmış, köye döndüğünde çoban kızla evlenmiş. Bunu duyanlar mağaraya gelerek medet umuyor, şifa arıyor” dedi. l DHA