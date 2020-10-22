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    HaberlerEge Haberleri Keloğlan’a akın ettiler
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    22.10.2020 - 00:01 |

    Keloğlan’a akın ettiler

    Denizli'nin Acıpayam ilçesi Dodurgalar Mahallesi yakınındaki Mallı Dağı’nda bulunan ve içinde sarkıt ve dikitin yer aldığı Keloğlan Mağarası, kel çoban efsanesinin ardından, özellikle saçı olmayan ve dökülenlerin ilgisini çekiyor.

    Keloğlan’a akın ettiler

     Türkiye’de turizme açık 14 mağaradan biri olan Keloğlan Mağarası’nın içi bir nevi damla taş ormanını çağrıştırıyor. Tur operatörü Emre Süllü, “Efsaneye göre, kel çoban saçı olmadığı için sevdiği kızla evlenemeyince kendini buraya kapatmış, günler sonra mağaradan çıktığında sırma saçları varmış, köye döndüğünde çoban kızla evlenmiş. Bunu duyanlar mağaraya gelerek medet umuyor, şifa arıyor” dedi. l DHA

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