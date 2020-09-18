Kemalpaşa 1 Ekim’i bekliyor

Lezzeti dünyaca ünlü meyvelerin yetiştiği Kemalpaşa Ovası’nda hobi bahçesi istemeyen üreticiler, yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim 2020 tarihinde, komisyonda kabul edilen hobi bahçelerine sınırlama getirecek kanun teklifinin yasalaşmasını bekliyor.

İzmir’de, Menderes’ten sonra en fazla hobi bahçesinin bulunduğu ikinci ilçe olduklarını söyleyen Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, “Birinci sınıf tarım alanlarına kurulan hobi bahçeleri üretime zarar veriyor. Bazıları kendi aralarında kooperatif kurup hobi bahçesi işine giriyor. Tarım arazilerini 500’er metrekareye bölüp parsellere ayırıp hisse payıyla satıyor. Borcu olan üretici de 5 yılda ancak kazanacağı parayı arazisini satıp elde etme yoluna gidiyor” diye konuştu.

Cezalar yetersiz

Ören 75’inci Yıl Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fuat Koçbuğ da, “Cezayla yetinilmesin istiyorum. Birkaç tanesi yıkılsa kimse tarlaları heba edemez” dedi. Şeftali üreten Sami Bulut ise, “İmar affından sonra çoğaldılar. Ben sondaj için uzun süre elektrik beklerken onlara kısa sürede verildi” ifadelerini kullandı.